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Сніг і ожеледиця: друга ніч зими у Києві буде з морозцем

Середа, 1 грудня 2021, 14:50
Сніг і ожеледиця: друга ніч зими у Києві буде з морозцем
Фото КМДА

У Києві вночі 2 грудня очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. 

Джерело: Київська міська влада з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Частину дня 1 грудня у столиці падав сніг.

Вночі очікується 1-3° морозу.

У четвер 2 грудня у Києві очікується 5-7° тепла і без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

 
meteo.gov.ua

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає киян обережно пересуватися містом, а водіїв – увімкнути габаритні вогні чи протитуманні фари, не використовувати автівки з літніми шинами, дотримуватися швидкісного режиму й дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань.

Теми: погодаКиїв
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