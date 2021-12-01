Єврокомісія пропонує полегшити для Польщі, Литви та Латвії процедури щодо "мігрантів Лукашенка"

Європейська комісія запропонувала вжити тимчасові правові та практичні заходи для Польщі, Литви і Латвії, які зіткнулися з міграційною кризою на своїх кордонах з Білоруссю, щоб допомогти державам впоратися з ситуацією.

Як повідомляє "Європейська правда", з відповідною пропозицією Єврокомісія виступила у середу.

"ЄС чітко дав зрозуміти, що спроби підірвати наш Союз лише зміцнять нашу солідарність. Сьогодні ми надаємо живий прояв цієї солідарності: у вигляді набору тимчасових та виняткових заходів, які нададуть Латвії, Литві та Польщі засоби, необхідні для того, щоб реагувати на ці надзвичайні обставини, контрольованим та швидким чином, та діяти в умовах правової визначеності", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас, представляючи пропозицію.

Передбачається, що запропоновані заходи застосовуватимуться протягом 6 місяців, якщо вони не будуть продовжені або скасовані, та будуть стосуватися громадян країн-не членів ЄС, які незаконно прибули до ЄС з території Білорусі або ж перебувають поблизу кордону чи прибули до пунктів перетину на кордоні.

Відповідно до пропозиції, у трьох держав ЄС буде можливість продовжити період реєстрації заяв про надання притулку до 4 тижнів замість нинішніх 3-10 днів.

Вони також зможуть застосовувати процедуру щодо притулку на кордоні для обробки всіх клопотань про надання притулку, включаючи апеляцію, протягом максимум 16 тижнів - за винятком випадків, коли заявникам із проблемами зі здоров’ям не може бути надана адекватна підтримка.

Також три держави-члени зможуть застосовувати спрощені та швидші національні процедури для повернення людей, чиї клопотання про міжнародний захист були відхилені.

При цьому процедури, які виконуються відповідно до цієї пропозиції, повинні поважати основні права та конкретні гарантії, передбачені законодавством ЄС, включаючи найкращі інтереси дитини, невідкладну медичну допомогу та потреби вразливих людей.

Крім того, Єврокомісія пропонує країнам практичну підтримку. Європейське бюро з підтримки притулку (EASO) може допомогти в реєстрації та опрацюванні заяв, забезпечити перевірку вразливих осіб та організацію адекватного прийому мігрантів, а прикордонне агентство Frontex може надати підтримку для прикордонного контролю. Європол готовий надати розвіддані для протидії контрабанді людей.

Щоб пропозиція Єврокомісії набула чинності, Рада ЄС має схвалити рішення після консультації з Європейським парламентом. Після погодження з Радою ЄС, з огляду на терміновість ситуації, це рішення має набути чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.