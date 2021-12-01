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Свято наближається: українці матимуть довгі вихідні у грудні й січні

Середа, 1 грудня 2021, 16:16
Фото Getty Images

У зв’язку з різдвяно-новорічними святами українці матимуть три вихідних дні поспіль у кінці грудня і два довгих вікенди на початку січня.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: У суботу 25 грудня християни святкують Різдво Христове за григоріанським календарем – оскільки це вихідний, то вихідним буде і наступний понеділок, 27 грудня. А робочий день у п'ятницю 24 грудня рекомендовано зробити коротким.

Новий рік 2022-й прийде у ніч із п'ятниці на суботу, тож українці знову відпочиватимтуь три дні поспіль, 1-3 січня. 

У січні буде ще одна "трійка" вихідних – 7-9 січня, адже 7 січня християни східного обряду святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем. 

 

2022-й за китайським календарем буде роком Блакитного Водяного Тигра, але почнеться він для шанувальників цих традицій 1 лютого.

Українська правда
Теми: святкуванняУкраїна


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