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Порошенко назвав слова Зеленського про держпереворот "дурним жартом"

Середа, 1 грудня 2021, 16:49
Петро Порошенко. фото: пресслужба "Євросолідарності"

Лідер "Європейської солідарності" 5-й президент України Петро Порошенко заявив, що державний переворот – це наступ на демократію, який розпочав чинний глава держави Володимир Зеленський.

Джерело: Порошенко під час виступу на київському безпековому форумі 1 грудня, якого цитує пресслужба "ЄС"

Пряма мова: "Якщо не помиляюся, на сьогодні був анонсований так званий "державний переворот". Я хотів би вибачитися перед нашими закордонними партнерами за цей абсолютно дурний жарт Зеленського. Це – приклад брутальної безвідповідальності перед країною і перед світом.

Але чи є загроза на сьогоднішній день українській демократії, українській державності? Чи є загроза європейському вибору? Є. Це – спроби Зеленського побудувати в Україні режим за лекалами Путіна і Лукашенка".

Деталі: На думку Порошенка, Зеленський через сумнівні закони хоче поставити медіа під тотальний контроль влади, запровадити дистанційне голосування по інтернету російського зразка та поставити під контроль Конституційний суд.

Пряма мова: "Є вагомі підстави вважати, що це і є плани Зеленського. І це – загроза реального повзучого перевороту. Я впевнений, що українська опозиція разом з потужним громадянським суспільством здатна зупинити цей сценарій, ми не раз вже це робили".

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленський


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