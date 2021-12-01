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Кулеба: Будь-які вимоги Росії до НАТО щодо членства України неправомірні

Середа, 1 грудня 2021, 17:04
Дмитро кулеба, фото Getty Images

Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід не мають жодного обґрунтування.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування журналістами за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі, пише "Європейська правда".

"Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватись у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розшириться на Схід, нелегітимні", - сказав Кулеба.

За його словами, найкращою гарантією безпеки від Росії було б виведення її військ з території України, припинення агресії і, таким чином, нормалізація відносин із Заходом.

"Україна сповнена рішучості продовжувати широкомасштабні реформи, щоб трансформувати наш сектор безпеки та оборони за принципами НАТО. Ми вдячні за те, що члени Альянсу залишаються відданими підтримці наших реформ, і високо оцінюємо прогрес, досягнутий дотепер", - сказав міністр.

Кулеба додав, що результати саміту НАТО в Мадриді наступного року мають не лише окреслити відповідь союзників на нові виклики та загрози, "а й встановити вказівники, які можуть допомогти їм втілити рішення Бухарестського саміту щодо нашого можливого членства".

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. 

Теми: РосіяНАТОУкраїнаМЗСКулеба Дмитро


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