В мережі поширюється фейк про "розстріл" мігрантів на кордоні України з Білоруссю

Державна прикордонна служба попереджає про поширення фейку про нібито розстріл нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусі.

Джерело: ДПСУ

Деталі: В мережі Інтернет шириться відео, на якому, начебто, зняті тепловізійною камерою кадри розстрілу групи осіб.

Окремі ресурси дописують, що це відбувся розстріл українськими військовими, інші зазначають, що прикордонниками, групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусі через зону відчуження.

Також на відео видно напис "PRILUKI", а саме відео, начебто, записане 29 листопада.

Державна прикордонна служба України наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою.

Дослівно: "Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в т.ч. в районі Чорнобильської зони не було.

Прикордонники звертаються до громадян залишатися свідомими, не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів і ту, яка використовується російською пропагандою.

Нагадаємо, кілька тижнів тому вже відбувалися подібні фейкові повідомлення про затримання незаконних мігрантів в Чорнобильській зоні, які були спростовані.

Держприкордонслужба просить довіряти лише перевіреній та офіційній інформації".