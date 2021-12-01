Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В мережі поширюється фейк про "розстріл" мігрантів на кордоні України з Білоруссю

Середа, 1 грудня 2021, 17:23

Державна прикордонна служба попереджає про поширення фейку про нібито розстріл нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусі.

Джерело: ДПСУ

Деталі: В мережі Інтернет шириться відео, на якому, начебто, зняті тепловізійною камерою кадри розстрілу групи осіб.

Окремі ресурси дописують, що це відбувся розстріл українськими військовими, інші зазначають, що прикордонниками, групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусі через зону відчуження.

Також на відео видно напис "PRILUKI", а саме відео, начебто, записане 29 листопада.

Державна прикордонна служба України наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою.

Дослівно: "Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в т.ч. в районі Чорнобильської зони не було.

Прикордонники звертаються до громадян залишатися свідомими, не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів і ту, яка використовується російською пропагандою.

Нагадаємо, кілька тижнів тому вже відбувалися подібні фейкові повідомлення про затримання незаконних мігрантів в Чорнобильській зоні, які були спростовані.

Держприкордонслужба просить довіряти лише перевіреній та офіційній інформації".

Українська правда
Теми: Прикордонна службабіженцікордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни

Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

відео, фото, оновленоБілорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом

Усі новини...
Прикордонна служба
Україна збудує 5 кораблів для прикордонників у Миколаєві спільно з Францією
У випадку прориву мігрантів сили МВС будуть на кордоні за годину – міністр
Українці тренувалися посилено охороняти держкордон на межі із Білоруссю
Останні новини
23:38
Пушилін після з'їзду "Єдиної Росії" заявив, що хоче "діалогу із Зеленським"
22:41
відео, фотоВ Індонезії вивергнувся вулкан
21:59
Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни
21:17
В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія
20:56
Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку "Спутника V" на 2022 рік
20:34
Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
19:56
фотоКоронавірус добрався до бегемотів
19:34
Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО
19:01
відеоУ Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень
18:51
ЗМІ: "відкрите небо" з ЄС запрацює не раніше січня
Усі новини...