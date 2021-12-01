Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко: "Робитиму все, щоб Україна стала нашою"

Середа, 1 грудня 2021, 16:51
Лукашенко: Робитиму все, щоб Україна стала нашою
Олександр Лукашенко, Фото Getty Images

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну "нашою" країною, бо "там наш народ".

Джерело: інтерв'ю Лукашенка відомому кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову

Пряма мова: "Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша Україна. Там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання".

Деталі: Лукашенко пообіцяв, що якщо Україна проявить агресію відносно РФ, то "ми у найтіснішій зв'язці юридично, економічно, політично будемо з Росією".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоУкраїнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: