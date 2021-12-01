Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко: "Робитиму все, щоб Україна стала нашою"

Середа, 1 грудня 2021, 17:51
Олександр Лукашенко, Фото Getty Images

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну "нашою" країною, бо "там наш народ".

Джерело: інтерв'ю Лукашенка відомому кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову

Пряма мова: "Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша Україна. Там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання".

Деталі: Лукашенко пообіцяв, що якщо Україна проявить агресію відносно РФ, то "ми у найтіснішій зв'язці юридично, економічно, політично будемо з Росією".

Українська правда
Теми: ЛукашенкоУкраїнаБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни

Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

відео, фото, оновленоБілорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом

Усі новини...
Лукашенко
"Насміхалися над смертю російських десантників": у Білорусі затримали 11 людей
Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, почнуть діяти в четвер
Лукашенко підтвердив готовність припинити транзит газу, якщо Польща закриє кордон
Останні новини
23:54
У Польщі заявили про затримання російського судна з п’яним екіпажем
23:38
Пушилін після з'їзду "Єдиної Росії" заявив, що хоче "діалогу із Зеленським"
22:41
відео, фотоВ Індонезії вивергнувся вулкан
21:59
Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни
21:17
В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія
20:56
Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку "Спутника V" на 2022 рік
20:34
Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
19:56
фотоКоронавірус добрався до бегемотів
19:34
Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО
19:01
відеоУ Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень
Усі новини...