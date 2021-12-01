Лукашенко: "Робитиму все, щоб Україна стала нашою"

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну "нашою" країною, бо "там наш народ".

Джерело: інтерв'ю Лукашенка відомому кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову

Пряма мова: "Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша Україна. Там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання".

Деталі: Лукашенко пообіцяв, що якщо Україна проявить агресію відносно РФ, то "ми у найтіснішій зв'язці юридично, економічно, політично будемо з Росією".