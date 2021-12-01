G7 письмово просить депутатів схвалити правки Зеленського про фінансування партій

Посли G7 офіційно звернулися до парламенту з проханням підтримати усі президентські правки до ветованого Зеленським законопроєкту про державне фінансування партій.

Про це йдеться у листі за підписами очільників посольств усіх держав "Сімки", а також посла Євросоюзу, який опинився у розпорядженні "Європейської правди"

Лист послів "Групи семи" адресований спікеру Верховної ради Руслану Стефанчуку, обом віцеспікерам та головам усіх парламентських комітетів, з копією до офісу президента, та був надісланий через дискусію у парламенті щодо законопроєкту 5253-1, який має внести зміни до закону "Про політичні партії".

Цей закон був ухвалений Радою 2 листопада, але згодом ветований Зеленським; Банкова повернула закон до парламенту з пропозиціями змін.

Посли "сімки повністю" підтримали дії Зеленського у своєму листі.

"Ми вітали те, що Зеленський ветував цей закон, бо у нас теж були занепокоєння щодо деяких положень, схвалених 2 листопада – вони несуть ризик негативного впливу на прозорість фінансування партій та зниження довіри суспільства до цієї системи", - йдеться у документі за підписами дипломатів.

"Ми підтримуємо пропозиції президента, з якими він повернув закон до ВР", - наголосили посли, нагадавши принагідно, що раніше Верховна рада, як і президент, "чітко запевняли у своєму прагнення зменшити вплив неналежних інтересів (vested interests) на політику".

Також дипломати просять парламентарів не затягувати вирішення цього питання, щоби встановити сталі правила фінансування партій якнайменше за рік до початку наступної передвиборчої кампанії.

Тепер парламент має або подолати вето 300 голосами, або погодитися з правками президента 226 голосами, або закон буде відхилений. У другому читанні закон 5253-1 підтримали 285 депутатів, тому варіант долання вето малоймовірний – очікується, що Рада або підтримає пропозиції Зеленського, або відхилить закон в цілому.