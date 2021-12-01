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США відреагували на заяву Путіна про загрозу для РФ через рух України в НАТО

Середа, 1 грудня 2021, 20:10

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що здивований заявою президента РФ Владіміра Путіна про те, що Україна та її можливе членство в НАТО можуть становити загрозу для Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресконференцію за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі.

"Я бачив заяву і відверто кажучи, вона викликає здивування, тому що ідея, що Україна представляє загрозу Росії, стала би поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом. Ми не загроза для Росії. Ми не маємо агресивних намірів щодо Росії", - сказав Блінкен.

Він уточнив, що це стосується і країн-партнерів, аби вони мали оборонні засоби для належного самозахисту від агресії.

"Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів Альянсу та партнерів", - додав держсекретар.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід неправомірні.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. 

Теми: СШАНАТОПутінУкраїна


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