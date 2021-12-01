Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США відреагували на заяву Путіна про загрозу для РФ через рух України в НАТО

Середа, 1 грудня 2021, 19:10

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що здивований заявою президента РФ Владіміра Путіна про те, що Україна та її можливе членство в НАТО можуть становити загрозу для Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресконференцію за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі.

"Я бачив заяву і відверто кажучи, вона викликає здивування, тому що ідея, що Україна представляє загрозу Росії, стала би поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом. Ми не загроза для Росії. Ми не маємо агресивних намірів щодо Росії", - сказав Блінкен.

Він уточнив, що це стосується і країн-партнерів, аби вони мали оборонні засоби для належного самозахисту від агресії.

"Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів Альянсу та партнерів", - додав держсекретар.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід неправомірні.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. 

Теми: СШАНАТОПутінУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: