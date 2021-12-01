Смертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною
Середа, 1 грудня 2021, 22:09
Поліцейські затримали водія вантажного автомобіля, який збив 33-річну жінку та її 5-річного сина.
Джерело: пресслужба Національної поліції
Деталі: Водій вантажівки "ГАЗ" збив 33-річну жінку та її сина, котрі стояли на розділовій смузі. Їх відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала інша вантажівка "ДАФ".
Водій утік з місця події. Однак невдовзі поліцейські розшукали автомобіль і затримали водія.
Жінка загинула на місці події, а дитину ушпиталили.
Трагічна подія сталася близько 17:22 на Дніпропетровському шосе.
Поліцейські розпочали слідство за частиною 2 статті 286 Кримінального кодеку – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Українська правда