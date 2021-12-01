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Смертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною

Середа, 1 грудня 2021, 21:09
Смертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною
Карети швидкої допомоги на місці ДТП. Фото: пресслужба національної поліції

Поліцейські затримали водія вантажного автомобіля, який збив 33-річну жінку та її 5-річного сина.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Водій вантажівки "ГАЗ" збив 33-річну жінку та її сина, котрі стояли на розділовій смузі. Їх відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала інша вантажівка "ДАФ".

Водій утік з місця події. Однак невдовзі поліцейські розшукали автомобіль і затримали водія.

Жінка загинула на місці події, а дитину ушпиталили.

Трагічна подія сталася близько 17:22 на Дніпропетровському шосе.

Поліцейські розпочали слідство за частиною 2 статті 286 Кримінального кодеку – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Пошкодження лобового скла вантажівки внаслідок зіткнення з пішоходами
Пошкодження лобового скла вантажівки внаслідок зіткнення з пішоходами
Фото: Національна поліція України
Вантажівка, що збила постраждалих
Вантажівка, що збила постраждалих
Фото: Національна поліція України

Українська правда

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Теми: Кривий РігДТПДніпропетровська областьполіція
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