Смертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною

Поліцейські затримали водія вантажного автомобіля, який збив 33-річну жінку та її 5-річного сина.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Водій вантажівки "ГАЗ" збив 33-річну жінку та її сина, котрі стояли на розділовій смузі. Їх відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала інша вантажівка "ДАФ".

Водій утік з місця події. Однак невдовзі поліцейські розшукали автомобіль і затримали водія.

Жінка загинула на місці події, а дитину ушпиталили.

Трагічна подія сталася близько 17:22 на Дніпропетровському шосе.

Поліцейські розпочали слідство за частиною 2 статті 286 Кримінального кодеку – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Пошкодження лобового скла вантажівки внаслідок зіткнення з пішоходами Фото: Національна поліція України