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Covid забрав життя 87 тисяч українців, за останню добу померли 525 людей

Четвер, 2 грудня 2021, 08:26
Фото КМДА

За добу 1 грудня в Україні зафіксували 13 531 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 525 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 003 особи, одужали 23 535 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед 13,5 тисячі нових хворих – 1 346 дітей і 240 медпрацівників.

Випадків захворювання за останню добу найбільше виявили у Києві (1 418), Донецькій (803), Житомирській (743), Львівській (729) і Запорізькій (709) областях. 

Смертей від коронавірусу в цю середу найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (63), Запорізькій (55), Донецькій (40), Харківській (37) і Київській (36) областях. 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 463 872 осіб, одужали 2 995 727 осіб, померли 87 057 осіб.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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