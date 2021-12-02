Covid забрав життя 87 тисяч українців, за останню добу померли 525 людей

За добу 1 грудня в Україні зафіксували 13 531 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 525 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 003 особи, одужали 23 535 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед 13,5 тисячі нових хворих – 1 346 дітей і 240 медпрацівників.

Випадків захворювання за останню добу найбільше виявили у Києві (1 418), Донецькій (803), Житомирській (743), Львівській (729) і Запорізькій (709) областях.

Смертей від коронавірусу в цю середу найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (63), Запорізькій (55), Донецькій (40), Харківській (37) і Київській (36) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 463 872 осіб, одужали 2 995 727 осіб, померли 87 057 осіб.