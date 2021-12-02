Посли G7: Новий керівник САП має бути обраний без подальших зволікань

Посли країн "Групи семи" (G7) закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter 2 грудня вранці.

"Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості", – йдеться у повідомленні дипломатів.

G7 Ambassadors urge the commission selecting a new Special Anti-Corruption Prosecutor to conclude its important function and, without further delay, finalise the process of selecting a new head of SAPO, in full transparency. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 2, 2021

Посли наголошують, що незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику.

Днями посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ, заявивши, що затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

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