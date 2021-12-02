Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посли G7: Новий керівник САП має бути обраний без подальших зволікань

Четвер, 2 грудня 2021, 09:24
Фото G7

Посли країн "Групи семи" (G7) закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter 2 грудня вранці.

"Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості", – йдеться у повідомленні дипломатів.

Посли наголошують, що незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику.

Днями посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ, заявивши, що затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Теми: G7Антикорупційна прокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2" - глава ЄНП

В Україні посилюють карантин

Лавров заявив, що НАТО та ЄС "загрожують Росії" – Bloomberg

Пентагон підтвердив готовність США допомогти Україні захиститись від РФ

Головні новини суботи і ночі: план Росії з захоплення України, розмова Байдена і Путіна

Усі новини...
G7
G7 письмово просить депутатів схвалити правки Зеленського про фінансування партій
Посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ
Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"
Останні новини
15:31
Майже дві третини німців підтримують примусову вакцинацію
15:12
Афганістан: США і європейські країни стурбовані стратами колишніх силовиків
14:25
В результаті сходження лавини в Австрії загинули лижники
14:16
Китайський виробник авто повертається на ринок України
14:11
фотоДитину, яка зникла на Миколаївщині, знайшли мертвою
13:48
Міноборони Білорусі вручило ноту протесту військовому аташе України
13:39
Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди
12:42
У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2" - глава ЄНП
12:34
АРМА поповнило бюджет на 40 млн, водночас його утримання обійшлося в 140 млн
12:19
Поліцейський врізався у "Таврію", двоє людей загинули
Усі новини...