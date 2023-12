Посли G7: Новий керівник САП має бути обраний без подальших зволікань

Посли країн "Групи семи" (G7) закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter 2 грудня вранці.

"Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості", – йдеться у повідомленні дипломатів.

G7 Ambassadors urge the commission selecting a new Special Anti-Corruption Prosecutor to conclude its important function and, without further delay, finalise the process of selecting a new head of SAPO, in full transparency. 1/2