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Білий дім: США без вагань введуть заходи проти Росії у разі подальшої агресії

Четвер, 2 грудня 2021, 09:45

США чітко дали зрозуміти, що готові без вагань ввести різні заходи, зокрема економічні, проти Росії, якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України. 

Про це заявила в середу на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо інструментів: від самого початку ми продемонстрували, що готові використовувати низку інструментів - економічні інструменти та інші інструменти - для протидії шкідливим діям Росії.

Секретар (глава Держдепу Ентоні Блінкен. - Ред.) сьогодні ясно дав зрозуміти, що ми без вагань скористаємося цими інструментами, але ми робитимемо це у координації – у тісній координації з нашими партнерами та союзниками", - сказала вона. 

За її словами, США активно взаємодіють з цього питання з союзниками і партнерами, а також підтримують прямий зв'язок з українцями та росіянами.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

Тим часом, Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Глава МЗС Дмитро Кулеба на засіданні глав МЗС країн НАТО запропонував низку конкретних кроків для посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення оборонних спроможностей України.

Теми: СШАРосіясанкціївійна


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