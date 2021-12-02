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Заступник глави МЗС Божок подав заяву про відставку

Четвер, 2 грудня 2021, 10:40
Заступник глави МЗС Божок подав заяву про відставку
фото з Twitter Божка

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок написав заяву про відставку. 

Як повідомляє "Європейська правда", її текст Божок опублікував у четвер у своєму Twitter.

У заяві від 2 грудня заступник глави МЗС зазначив, що просить про звільнення за власним бажанням.

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені", - прокоментував Божок опубліковану заяву.

Нагадаємо, у червні 2020 року Кабмін відстороняв Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ за його проханням, коли той фігурував у справі про перевищення колишнім президентом Петром Порошенком службових повноважень. 

Справа стосувалася призначення указом Порошенка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка у липні 2018 року.  На той час СЗР очолював Божок.

На виконання президентського указу Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків.

ДБР заявило, що Порошенко схилив Божка до незаконного рішення. 

Печерський районний суд Києва 21 січня 2021 року ухвалив рішення скасувати як незаконну і безпідставну підозру Божку у кримінальній справі щодо перевищення Порошенком службових повноважень.

У квітні 2021 року Божок попросив повернути його на посаду.

Теми: МЗСзвільнення
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