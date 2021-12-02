На материковій Франції підтвердили перший випадок штаму "Омікрон"

На материковій території Франції підтведили перший випадок зараження штамом "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ, серед яких Le Figaro, цитуючи заяву регіонального Агентства охорони здоров’я.

Перші випадки Франція зареєструвала у заморських територіях. Тепер штам підтвердили у невакцинованого чоловіка зі столичного регіону Іль-де-Франс, що повернувся з мандрівки до Нігерії. Ймовірно, штам підтвердять і у його дружини, яка вже отримала позитивний тест, секвенування геному ще триває. Вони повернулись до Франції 25 листопада і відтоді перебували на самоізоляції.

Контактних осіб цих мандрівників протестували і помістили на самоізоляцію.

Напередодн речник уряду попереджав, що в країні є 13 підозр на штам "Омікрон" і вочевидь найближчим часом будуть підтвержені перші випадки.

Через побоювання щодо штаму "Омікрон" Франція з середи 1 грудня зобов’язала усіх мандрівників з-поза меж ЄС здавати тести.

Перші випадки варіанту "Омікрон" підтвердили у себе вже понад 10 країн ЄС, найчастіше - у людей, які подорожували до країн півдня Африки. Втім, є і випадки, коли неможливо простежити зв'язок між зараженням і поїздкою. У Нідерландах з'ясували, що перші випадки зараження з "Омікроном" в країні стались ще до того, як ПАР вперше повідомила про новий штам.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.