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Путін та Лукашенко готуються до військових навчань на кордоні з Україною

Четвер, 2 грудня 2021, 12:50
Путін та Лукашенко разом посміхаються, фото Getty Images

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко анонсував уже цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

Джерело: інтерв'ю Лукашенка "РИА Новостям"

Пряма мова: "Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом маємо разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні... десь у два етапи у найближчі пару місяців...

Поки ми ще ці плани верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо".

Деталі: Лукашенко наголосив, що для цього все готове.

Передісторія: Раніше в Міноборони Білорусі заявляли, що нібито існує якась військова активність із боку сусідніх європейських країн та України. У відомстві навіть скаржилися, що останнім часом "їхні нападки" на республіку особливо помітні і це "дуже турбує і засмучує" Мінськ.

Водночас США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії щодо України. Україна та НАТО працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Теми: ПутінЛукашенкоУкраїнаарміякордон


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