Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"У Грузії вже рвонуло": Лавров закликав НАТО не грати з вогнем, обіцяючи членство Україні

Четвер, 2 грудня 2021, 11:57
У Грузії вже рвонуло: Лавров закликав НАТО не грати з вогнем, обіцяючи членство Україні
фото: ТАСС

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це гра з вогнем.

Про це він сказав під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Лавров також висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту.

"Рішення бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це міна в основу конструкції європейської безпеки", - заявив Лавров.

"Один раз у серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайтяжчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в сфері безпеки до небезпечної межі - зазначив він.

"Ті, хто завчено повторює бухарестські тези і каже, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію - ці люди грають з вогнем. Я переконаний, що вони не можуть цього не усвідомлювати", - заявив російський міністр.

За його словами, перетворення країн-сусідів РФ на плацдарм протистояння з нею, розгортання сил НАТО у безпосередній близькості до стратегічно важливих для російської безпеки районів категорично неприйнятно.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які вимоги Росії до НАТО щодо членства України неправомірні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровНАТОУкраїнаГрузіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Лавров
У Білому домі відповіли Лаврову, який боїться ескалації через передачу F-16 Україні
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
Президентка Грузії: Мені пообіцяли, що весілля родичів Лаврова не відбудеться
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: