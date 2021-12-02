Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік

Четвер, 2 грудня 2021, 12:33
Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік
фото: пресслужба ВР

Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Законом продовжується на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"За" проголосували 317 нардепів, "проти" – весь склад "Голосу", двоє з "Батьківщини" та двоє позафракційних.

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2019 року мав припинити дію закон України про особливий статус Донбасу, ухвалений 16 вересня 2014 року терміном на 3 роки і потім двічі продовжений на рік(у народі його назвали законом про особливий статус ОРДЛО), але його продовжили аж у грудні.
  • Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.

Українська правда
Теми: Верховна РадаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Верховна Рада
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
В Україні з’явиться державний реєстр санкцій: Рада ухвалила законопроєкт
"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: