Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік

Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Законом продовжується на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"За" проголосували 317 нардепів, "проти" – весь склад "Голосу", двоє з "Батьківщини" та двоє позафракційних.

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