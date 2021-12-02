Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік
Четвер, 2 грудня 2021, 12:33
Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Джерело: Верховна Рада
Деталі: Законом продовжується на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
"За" проголосували 317 нардепів, "проти" – весь склад "Голосу", двоє з "Батьківщини" та двоє позафракційних.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2019 року мав припинити дію закон України про особливий статус Донбасу, ухвалений 16 вересня 2014 року терміном на 3 роки і потім двічі продовжений на рік(у народі його назвали законом про особливий статус ОРДЛО), але його продовжили аж у грудні.
- Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.
Українська правда