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Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік

Четвер, 2 грудня 2021, 13:33
фото: пресслужба ВР

Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Законом продовжується на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"За" проголосували 317 нардепів, "проти" – весь склад "Голосу", двоє з "Батьківщини" та двоє позафракційних.

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2019 року мав припинити дію закон України про особливий статус Донбасу, ухвалений 16 вересня 2014 року терміном на 3 роки і потім двічі продовжений на рік(у народі його назвали законом про особливий статус ОРДЛО), але його продовжили аж у грудні.
  • Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.

Українська правда
Теми: Верховна РадаДонбас


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