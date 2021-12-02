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Росія запропонує новий пакт про європейську безпеку, щоб стримати розширення НАТО - Лавров

Четвер, 2 грудня 2021, 13:35
Росія запропонує новий пакт про європейську безпеку, щоб стримати розширення НАТО - Лавров
фото: тасс

Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який, за заявами Москви, зупинить подальше розширення НАТО на схід.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на міністерській зустрічі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Стокгольмі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лавров зробив заяву перед переговорами зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, які, як очікується, будуть зосереджені на нарощуванні Росією військових сил навколо України.

Виступаючи перед ОБСЄ, Лавров сказав, що Європа повертається до "кошмару військової конфронтації" і висловив сподівання, що пропозиції Росії щодо нового пакту про європейську безпеку будуть уважно розглянуті.

"Архітектура стратегічної стабільності стрімко руйнується, НАТО відмовляється конструктивно розглядати наші пропозиції щодо деескалації напруженості та запобігання небезпечним інцидентам. Навпаки, військова інфраструктура альянсу наближається до кордонів Росії. Жахливий сценарій військового протистояння повертається", - сказав Лавров.

Він також заявив, що Москва не може миритися з новими військовими загрозами, які виникають на її кордонах. "Категорично неприйнятним є перетворення наших сусідніх країн на плацдарми протистояння з Росією та розміщення сил НАТО в безпосередній близькості від районів, що мають стратегічне значення для нашої безпеки", - сказав він.

Лавров також заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це гра з вогнем.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які вимоги Росії до НАТО щодо членства України неправомірні.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТОЛавров
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