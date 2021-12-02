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Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться

Четвер, 2 грудня 2021, 13:42
Радуцький про Омікрон: Україна від нього нікуди не подінеться
Михайло Радуцький, фото з Facebook-сторінки його комітету

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький вважає, що новий штам коронавірусу "Омікрон" обов'язково з'явиться в Україні, і українські лабораторії зможуть його ідентифікувати.

Джерело: Радуцький в коментарі журналістам в кулуарах парламенту

Пряма мова: "Вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, бо навіть закриття всіх кордонів не приведе до захисту".

Деталі: За словами голови комітету, світові науковці досі не знають, чи захищають від цього штаму існуючі вакцини і яку саме небезпеку він несе. Вже існує попередня думка, що штам не тягне за собою важких ускладнень, проте дуже небезпечний щодо швидкості розповсюдження і враження людей молодшого віку. Але, зауважив він, стосовно цього питання Україна чекає на висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, Радуцький запевнив, що українські лабораторії здатні виявляти штам "Омікрон", і про це йому сказав особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На думку нардепа, наразі єдине, що може завадити розповсюдженню "Омікрона" в Україні – це вакцинація.

Передісторія: Перші випадки варіанту "Омікрон" підтвердили у себе вже понад 10 країн ЄС, найчастіше - у людей, які подорожували до країн півдня Африки. Втім, є і випадки, коли неможливо простежити зв'язок між зараженням і поїздкою. У Нідерландах з'ясували, що перші випадки зараження з "Омікроном" в країні стались ще до того, як ПАР вперше повідомила про новий штам.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

МОЗ запевняє, що в Україні новий штам поки що не виявили.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОмікронкоронавірусУкраїна
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