ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності

Євросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідне повідомлення розмістила також Рада ЄС.

"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба, додавши, що українські дипломати довго працювали над цим.

Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

У повідомленні Ради ЄС деталізують, що кошти надаються на медичні потреби військових, включно з польовими госпіталями, а також заходи з розмінування, мобільності, логістики та кібербезпеки. Передбачається надання загалом 31 млн євро протягом періоду 36 місяців.

"Ця допомога покращить загальну стійкість України і допоможе посилити спроможності Збройних сил України, у тому числі їхню здатність допомагати цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій", - зазначають у ньому.

Окрім України, допомогу передбачили також для Грузії у розмірі 12,75 млн євро; Молдови, у розмірі 7 млн євро, та Малі. Раніше анонсували виділення коштів на підтримку Боснії та Герцеговини, Африканського Союзу та Мозамбіку.

Європейський фонд забезпечення миру (European Peace Facility) створили на початку 2021 року як фінансовий інструмент, що покриватиме усі зовнішні дії, що мають військові або оборонні аспекти, з метою запобігання конфліктам, підтримання миру та посилення міжнародної безпеки і стабільності.

Бюджет фонду (окремого від бюджету ЄС) на 2021-2027 роки складатиме близько 5 млрд євро і буде наповнюватися внесками країн-членів ЄС.

"Європейська правда"