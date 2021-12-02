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Covid-мапа Європи стала майже повністю червоною

Четвер, 2 грудня 2021, 15:13
Covid-мапа Європи стала майже повністю червоною
фото: Ельдар сарахман, уп

На мапі агентства ЄС щодо ситуації з коронавірусом в країнах ЄС та Європейської економічної зони усі країни є переважно червоними, і лише дві мають жовті зони.

Як повідомляє "Європейська правда", таку мапу 2 грудня оприлюднив Європейський центр з попередження і контролю захворювань. 

Мапу оновлюють щотижня у четвер, оцінюючи ситуацію в країнах за однаковими критеріями: 14-денний показних захворюваності на 100 000 населення, кількість тестів і частка позитивних тестів серед усіх зроблених. 

 

У порівнянні з минулим тижнем, Франція та Швеція втратили останні жовті зони. Тепер вони є лише на території Італії та Іспанії і їх залишається менше, ніж минулого тижня.

Польща остаточно перейшла до темно-червоної зони, як і Кіпр, який раніше маркували червоним. Темно-червона зона знову з'явилась на території Франції, де показники заражень наближаються до максимумів попередньої хвилі.

Ситуація у Болгарії та Румунії, які були темно-червоними раніше, продовжує покращуватися.

Червоний колір на мапі позначає зони, де 14-денний показник захворюваності становить 200-500 на 100 000 населення, або менший, але позитивних тестів серед усіх зроблених понад 4%.

До темно-червоної зони потрапляють країни або райони, де показник захворюваності перевищує 500 на 100 000 населення. 

Як відомо, останніми тижнями низка країн Європи оновили рекорди заражень коронавірусом. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Європакоронавірус
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