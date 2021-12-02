Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На польсько-білоруському кордоні вже море могил мігрантів – Лукашенко

Четвер, 2 грудня 2021, 15:31
На польсько-білоруському кордоні вже море могил мігрантів – Лукашенко
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на польсько-білоруському кордоні з'явилося безліч безіменних могил біженців, але польська влада нібито приховує цю інформацію.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова Лукашенка: "Там уже у лісах у них безіменних могил море. І хто ховає цих людей? Не влада. Вони, там же надзвичайний стан запроваджено, туди нікого не пускають.

Ті, що вмирають у польських лісах люди, вони там, вибачте, валяються, трупи, і люди, небайдужі поляки, відшукують цих людей у ​​лісах та їх ховають. Тому ось справді безіменні могили".

Деталі: За його словами, журналісти та міжнародні спостерігачі працюють лише з білоруської сторони кордону.

Кілька днів тому Лукашенко звинувачував Литву в тому, що та підкидає трупи людей у ​​спальних мішках через кордон: "У спальний мішок застібають мертву чи, може, напівмертву людину, викидають на кордон".

Нагадаємо:

  • Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.
  • Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі казали, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Теми: ЛукашенкоБілорусьПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: