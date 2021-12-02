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На польсько-білоруському кордоні вже море могил мігрантів – Лукашенко

Четвер, 2 грудня 2021, 16:31
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на польсько-білоруському кордоні з'явилося безліч безіменних могил біженців, але польська влада нібито приховує цю інформацію.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова Лукашенка: "Там уже у лісах у них безіменних могил море. І хто ховає цих людей? Не влада. Вони, там же надзвичайний стан запроваджено, туди нікого не пускають.

Ті, що вмирають у польських лісах люди, вони там, вибачте, валяються, трупи, і люди, небайдужі поляки, відшукують цих людей у ​​лісах та їх ховають. Тому ось справді безіменні могили".

Деталі: За його словами, журналісти та міжнародні спостерігачі працюють лише з білоруської сторони кордону.

Кілька днів тому Лукашенко звинувачував Литву в тому, що та підкидає трупи людей у ​​спальних мішках через кордон: "У спальний мішок застібають мертву чи, може, напівмертву людину, викидають на кордон".

Нагадаємо:

  • Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.
  • Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі казали, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Теми: ЛукашенкоБілорусьПольща


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