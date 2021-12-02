На польсько-білоруському кордоні вже море могил мігрантів – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на польсько-білоруському кордоні з'явилося безліч безіменних могил біженців, але польська влада нібито приховує цю інформацію.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова Лукашенка: "Там уже у лісах у них безіменних могил море. І хто ховає цих людей? Не влада. Вони, там же надзвичайний стан запроваджено, туди нікого не пускають.

Ті, що вмирають у польських лісах люди, вони там, вибачте, валяються, трупи, і люди, небайдужі поляки, відшукують цих людей у ​​лісах та їх ховають. Тому ось справді безіменні могили".

Деталі: За його словами, журналісти та міжнародні спостерігачі працюють лише з білоруської сторони кордону.

Кілька днів тому Лукашенко звинувачував Литву в тому, що та підкидає трупи людей у ​​спальних мішках через кордон: "У спальний мішок застібають мертву чи, може, напівмертву людину, викидають на кордон".

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