На польсько-білоруському кордоні вже море могил мігрантів – Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на польсько-білоруському кордоні з'явилося безліч безіменних могил біженців, але польська влада нібито приховує цю інформацію.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю "РИА Новости"
Пряма мова Лукашенка: "Там уже у лісах у них безіменних могил море. І хто ховає цих людей? Не влада. Вони, там же надзвичайний стан запроваджено, туди нікого не пускають.
Ті, що вмирають у польських лісах люди, вони там, вибачте, валяються, трупи, і люди, небайдужі поляки, відшукують цих людей у лісах та їх ховають. Тому ось справді безіменні могили".
Деталі: За його словами, журналісти та міжнародні спостерігачі працюють лише з білоруської сторони кордону.
Кілька днів тому Лукашенко звинувачував Литву в тому, що та підкидає трупи людей у спальних мішках через кордон: "У спальний мішок застібають мертву чи, може, напівмертву людину, викидають на кордон".
Нагадаємо:
- Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.
- Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі казали, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.