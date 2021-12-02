Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блінкен закликав Лаврова відвести війська від України, той вимагає гарантії безпеки на кордонах

Четвер, 2 грудня 2021, 16:24
Блінкен закликав Лаврова відвести війська від України, той вимагає гарантії безпеки на кордонах
Ентоні Блінкен ФОТО: GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав відвести війська від кордонів України та ухвалити Мінські угоди.

Зустріч відбулася у Стокгольмі в рамках міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

"Держсекретар Блінкен зупинився на агресії Росії проти України, зокрема, на її військових пересуваннях біля кордонів України. Держсекретар повторив заклик Сполучених Штатів до Росії відвести свої сили і повернутися до мирного стану, а також дотримуватися Мінських угод і припинити вогонь на Донбасі", - йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса.

Блінкен підкреслив, що найкращий шлях уперед – це дипломатія у поєднанні з повним виконанням Мінських угод і США готові підтримати цей процес. "Держсекретар дав зрозуміти, що якщо Москва обере шлях військової ескалації, Сполучені Штати та наші союзники готові зробити так, щоб вона зазнала значних витрат", - йдеться у заяві.

За підсумками зустрічі зі своєю заявою виступило і МЗС РФ. У ній йдеться, що Лавров у ході переговорів з Блінкеном попередив, що "втягування України в геополітичні ігри Вашингтона матиме серйозні наслідки, змусить вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу".

"Альтернативою цьому, як підкреслив Лавров, могли б стати довгострокові гарантії безпеки на наших західних рубежах, що слід розглядати як імперативну вимогу", - заявили в російському відомстві.

У Кремлі також наполягають, що в рамках врегулювання ситуації на Донбасі Україна має підтримувати прямий діалог із владою так званих "ЛНР" та "ДНР", що контролюються Москвою, при цьому Росія не згадує про свою відповідальність за дотримання Мінських угод.

Раніше Лавров заявив, що Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який, за заявами Москви, зупинить подальше розширення НАТО на схід.

Читайте також - Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАУкраїнаЛавровзброякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: