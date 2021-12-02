Блінкен закликав Лаврова відвести війська від України, той вимагає гарантії безпеки на кордонах

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав відвести війська від кордонів України та ухвалити Мінські угоди.

Зустріч відбулася у Стокгольмі в рамках міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

"Держсекретар Блінкен зупинився на агресії Росії проти України, зокрема, на її військових пересуваннях біля кордонів України. Держсекретар повторив заклик Сполучених Штатів до Росії відвести свої сили і повернутися до мирного стану, а також дотримуватися Мінських угод і припинити вогонь на Донбасі", - йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса.

Блінкен підкреслив, що найкращий шлях уперед – це дипломатія у поєднанні з повним виконанням Мінських угод і США готові підтримати цей процес. "Держсекретар дав зрозуміти, що якщо Москва обере шлях військової ескалації, Сполучені Штати та наші союзники готові зробити так, щоб вона зазнала значних витрат", - йдеться у заяві.

За підсумками зустрічі зі своєю заявою виступило і МЗС РФ. У ній йдеться, що Лавров у ході переговорів з Блінкеном попередив, що "втягування України в геополітичні ігри Вашингтона матиме серйозні наслідки, змусить вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу".

"Альтернативою цьому, як підкреслив Лавров, могли б стати довгострокові гарантії безпеки на наших західних рубежах, що слід розглядати як імперативну вимогу", - заявили в російському відомстві.

У Кремлі також наполягають, що в рамках врегулювання ситуації на Донбасі Україна має підтримувати прямий діалог із владою так званих "ЛНР" та "ДНР", що контролюються Москвою, при цьому Росія не згадує про свою відповідальність за дотримання Мінських угод.

Раніше Лавров заявив, що Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який, за заявами Москви, зупинить подальше розширення НАТО на схід.

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