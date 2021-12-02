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"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, довели ворога до паніки – штаб

Четвер, 2 грудня 2021, 17:40
Безпілотник Bayraktar, фото AFP via Getty Images

Турецькі безпілотні літальні апарати Bayraktar постійно працюють в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі і через це у противника "панічні настрої".

Джерело: командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Детали: При цьому він наголосив, що працюють безпілотники лише на підконтрольній території України, як це визначено "всіма угодами", на окуповані землі не літають.

За словами Павлюка, "Байрактари" ведуть розвідку, спостерігають за діяльністю противника. Бойовики намагаються протидіяти апаратам, але марно – наразі всі безпілотники успішно виконують задачі.

Пряма мова: "Ми чітко вивчили всі об'єкти противника з того боку: угруповання, позиції, склади, скупчення техніки. Чудова машина, яка при відповідних погодних умовах дає нам можливість спостерігати повністю за діяльністю противника".

Більше деталей: Він розповів також, що після появи в зоні бойових дій "Байрактарів" Росія почала посилювати своїми фахівцям і технікою системи РЕБ і ППО бойовиків.

"Панічні настрої переважають зараз на тій стороні", - зауважив Павлюк.

Євген Кізілов, УП
Теми: байрактарбезпілотникДонбасРосіявійна


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