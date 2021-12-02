Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, довели ворога до паніки – штаб

Четвер, 2 грудня 2021, 16:40
Байрактари постійно працюють на Донбасі, довели ворога до паніки – штаб
Безпілотник Bayraktar, фото AFP via Getty Images

Турецькі безпілотні літальні апарати Bayraktar постійно працюють в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі і через це у противника "панічні настрої".

Джерело: командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Детали: При цьому він наголосив, що працюють безпілотники лише на підконтрольній території України, як це визначено "всіма угодами", на окуповані землі не літають.

За словами Павлюка, "Байрактари" ведуть розвідку, спостерігають за діяльністю противника. Бойовики намагаються протидіяти апаратам, але марно – наразі всі безпілотники успішно виконують задачі.

Пряма мова: "Ми чітко вивчили всі об'єкти противника з того боку: угруповання, позиції, склади, скупчення техніки. Чудова машина, яка при відповідних погодних умовах дає нам можливість спостерігати повністю за діяльністю противника".

Більше деталей: Він розповів також, що після появи в зоні бойових дій "Байрактарів" Росія почала посилювати своїми фахівцям і технікою системи РЕБ і ППО бойовиків.

"Панічні настрої переважають зараз на тій стороні", - зауважив Павлюк.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: байрактарбезпілотникиДонбасРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
байрактар
Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci
Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar
"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: