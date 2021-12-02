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США ввели санкції проти сина Лукашенка, 12 компаній і літаків

Четвер, 2 грудня 2021, 17:00
США ввели санкції проти сина Лукашенка, 12 компаній і літаків
Лукашенко із синами Фото: AFP\getty images

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі, які стосуються 20 осіб та 12 організацій.

Оновлений список санкцій опублікував Мінфін США, пише "Європейська правда".

У списку, зокрема, є Дмитро Лукашенко - син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Серед підсанкційних компаній фігурують "Белтехекспорт", виробник добрив "Славкалій" та "Агророзквіт", яка є українським дочірнім підприємством "Білоруськалію", 140-й ремонтний завод, авіакомпанія "Трансавіаекспорт".

Крім того, до санкційного списку внесли два транспортні літаки Іл-76ТД та гелікоптер Agusta-Westland AW-139, який зареєстрований на "Славкалій".

Національний перевізник "Белавіа" під санкції не потрапив.

Нагадаємо, посли Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, які повинні набути чинності 2 грудня. 

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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Теми: СШАЛукашенкосанкціїБілорусьавіа
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