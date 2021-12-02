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У київському метро людина потрапила під потяг: обмежено рух поїздів

Четвер, 2 грудня 2021, 17:19
У київському метро людина потрапила під потяг: обмежено рух поїздів
Ілюстративне фото з facebook-сторінки Київського метрополітену

У Києві на станції метро "Палац "Україна" жінка потрапила під потяг, через що тимчасово призупинили рух поїздів. 

Джерело: facebook-сторінка КП "Київський метрополітен", telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На станції "Палац "Україна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота"

Деталі: За повідомленням рятувальників, жінка впала між першим і другим вагоном поїзда. Інцидент трапився близько 17:42.

Десять рятувальників деблокували постраждалу та евакуювали на медичних ношах з території станції метрополітену. Карети швидкої допомоги доправили жінку до лікарні.

Рух поїздів у напрямку до "Героїв Дніпра" тимчасово призупинили.

Близько 18:40 рух поїздів відновили.

Українська правда

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Теми: метроКиївнадзвичайна подія
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