Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС розширив санкції проти режиму Лукашенка: у списку "Белавіа", судді і прикордонники

Четвер, 2 грудня 2021, 18:29
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

Європейський союз розширив санкційний список проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Список опублікований в Офіційному журналі ЄС, пише "Європейська правда".

До санкційного списку додали 17 фізичних осіб, серед яких високопоставлені військові Прикордонної служби Білорусі, судді Верховного суду, топпрокурори.

Як вказано у поясненнях, обмежувальні заходи проти них запроваджені через причетність до переслідування опозиційних активістів та створення міграційної кризи на кордоні з Польщею.

До списку внесли 11 юридичних осіб, серед яких національний авіаперевізник "Белавіа", компанія "Белшина", виробник добрив "Гродно Азот". Всі вони залучені до фінансування режиму Лукашенка.

У зв’язку з міграційною кризою санкції накладені на державну компанію "Центркурорт", готелі "Мінськ" та "Планета" у столиці Білорусі та ще кілька компаній, що допомагали організувати перевезення мігрантів зі Іраку та інших країн до Білорусі.

Під санкції також потрапила сирійська авіакомпанія "Cham Wings Airlines", яка організовує чартерні рейси із Сирії в Білорусь.

Санкції набули чинності 2 грудня відразу після опублікування.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі, які стосуються 20 осіб та 12 організацій. У списку, зокрема, є Дмитрій Лукашенко - син самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини

Теми: ЛукашенкосанкціїЄСавіаБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Резніков хоче розмістити інструкторів з Канади, США та Британії біля лінії фронту

фотоСтрашна ДТП на Житомирщині: загинули батько й діти, мати в лікарні

Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома

фото, відеоВ Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини

Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями

Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

Усі новини...
Лукашенко
США ввели санкції проти сина Лукашенка, 12 компаній і літаків
На польсько-білоруському кордоні вже море могил мігрантів – Лукашенко
Лукашенко: Ми з Путіним рідні брати
Останні новини
01:21
фотоУ Києві на Оболоні згоріли 8 торгівельних павільйонів
00:48
Штам Omicron виявили у третині штатів США
23:51
Резніков хоче розмістити інструкторів з Канади, США та Британії біля лінії фронту
22:52
Міністр оборони: Чисельність військ РФ на кордоні може зрости до 175 тисяч
22:16
фотоСтрашна ДТП на Житомирщині: загинули батько й діти, мати в лікарні
21:45
Водомети й каміння: у Брюсселі сталися сутички на акції проти обмежень
21:18
Новини економіки: падіння Bitcoin, китайський автовиробник повертається в Україну
20:44
Один із постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС помер
20:20
Румунія посилить обмеження після виявлення перших випадків штамму "Омікрон"
19:53
Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома
Усі новини...