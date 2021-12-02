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ЄС розширив санкції проти режиму Лукашенка: у списку "Белавіа", судді і прикордонники

Четвер, 2 грудня 2021, 17:29
ЄС розширив санкції проти режиму Лукашенка: у списку Белавіа, судді і прикордонники
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

Європейський союз розширив санкційний список проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Список опублікований в Офіційному журналі ЄС, пише "Європейська правда".

До санкційного списку додали 17 фізичних осіб, серед яких високопоставлені військові Прикордонної служби Білорусі, судді Верховного суду, топпрокурори.

Як вказано у поясненнях, обмежувальні заходи проти них запроваджені через причетність до переслідування опозиційних активістів та створення міграційної кризи на кордоні з Польщею.

До списку внесли 11 юридичних осіб, серед яких національний авіаперевізник "Белавіа", компанія "Белшина", виробник добрив "Гродно Азот". Всі вони залучені до фінансування режиму Лукашенка.

У зв’язку з міграційною кризою санкції накладені на державну компанію "Центркурорт", готелі "Мінськ" та "Планета" у столиці Білорусі та ще кілька компаній, що допомагали організувати перевезення мігрантів зі Іраку та інших країн до Білорусі.

Під санкції також потрапила сирійська авіакомпанія "Cham Wings Airlines", яка організовує чартерні рейси із Сирії в Білорусь.

Санкції набули чинності 2 грудня відразу після опублікування.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі, які стосуються 20 осіб та 12 організацій. У списку, зокрема, є Дмитрій Лукашенко - син самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкосанкціїЄСавіаБілорусь
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