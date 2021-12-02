Електростанція Ахметова применшила масштаб аварії й не пустила перевірку – ЗМІ
Внаслідок аварії на Бурштинській тепловій електростанції, яка належить "ДТЕК" Рината Ахметова, до довкілля могла потрапити загрозлива кількість миш’яку.
Джерело: спільне розслідування програми "Схеми" та громадської організації "Центр з протидії корупції"
Деталі: На початку листопада на Бурштинській ТЕС повідомили про масштабну аварію. У ДТЕК тоді заявили, що йдеться про пошкодження колектору з водою, і шкоди для довкілля не буде.
Журналісти працювали на місці події та зняли за допомогою дрона наслідки аварії. На кадрах видно затоплену темною рідиною територію ТЕС площею до 10 гектарів.
За словами фахівців, з якими поспілкувались журналісти, найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами.
Крім того, колишній працівник ТЕС поспілкувався з авторами розслідування й підтвердив, що з аерознімків видно розрив шлакопроводів, а не колектору води.
Через золошлакопровід переправляють під тиском небезпечні відходи від згорання вугілля – золу і шлаки, котрі з водою потрапляють у спеціальне місце для зберігання відходів станції – золовідвал.
Незалежна хімічна експертиза, замовлена авторами розслідування, знайшла в рідині з місця аварії перевищення допустимої норми миш’яку.
Журналісти зафіксували, що адміністрація ТЕС відкачувала цю рідину до водосховища, яке сполучене з притокою Дністра.
"ДТЕК" в офіційній реакції стосовно сюжету "Схем" зазначило, що розриву золошлакопроводу не було, тож і загрози для довкілля аварія не несла. Вони повторили тезу, що стався розрив колектору промливневих вод. Їхня хімічна лабораторія не виявила перевищення шкідливих сполук у водосховищі.
Компанія також наполягає, що в серпні Держекоінспекція здійснила перевірку електростанції та не встановила перевищення шкідливих викидів від допустимих норм.
Передісторія:
- Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожний) були введені в експлуатацію в 1965–1969 роках.
- Згадана аварія трапилася 2 листопада, але тоді адміністрація ТЕС применшила значущість інциденту. Водночас оператор передачі "Укренерго" заявив, що імпорт знадобився через аварії на трьох ТЕС ДТЕК, серед яких була і Бурштинська. У компанії відповіли, що такі звинувачення вважають "політичним тиском".
- 29 листопада на цій ТЕС знову сталася аварія, внаслідок якої ушпиталили чотирьох працівників із сильними опіками.
- Ця електростанція посіла четверте місце в переліку найбільших забрудників атмосферного повітря повітря в Україні, згідно з оцінкою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.