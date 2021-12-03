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Польща запровадить у грудні Covid- вакцинацію дітей з 5 років

П'ятниця, 3 грудня 2021, 00:55
Польща запровадить у грудні Covid- вакцинацію дітей з 5 років
фото: МОЗ

Польща має намір розпочати із середини грудня ковід-вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років.

Джерело: заступник глави МОЗ Вальдемар Краска, цитує Укрінформ

Деталі: За його словами, щеплення дітей віком 5-11 років розпочнеться 13 грудня.

"Ми плануємо, що до цього часу з’явиться вакцина, яка призначена для цієї вікової групи", – повідомив заступник міністра.

Він додав, що уряд також планує ввести обов’язкове тестування на COVID-19 у групах з високим ризиком інфікування. Йдеться, зокрема, про медиків та освітян.

За попередню добу, 1 грудня, інфікувалися коронавірусом 27 356 жителів Польщі, померли 502 хворих. Нині в лікарнях перебуває понад 21,5 тис. осіб з COVID-19.

Від початку пандемії у Польщі коронавірус виявили майже в 3,6 млн осіб, 84,6 тис. з них померли.

Нагадаємо: Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало дозволити використання вакцини від коронавірусу Comirnaty від компаній BioNTech-Pfizer для дітей віком 5-11 років.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщавакцинаціядіти
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