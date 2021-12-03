Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО

П'ятниця, 3 грудня 2021, 04:28
фото: МЗС

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн-учасниць НАТО почнуть сприймати Україну "як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії".

Джерело: Кулеба в інтерв'ю латвійському порталу новин Sargs, цитує ZN.UA

Пряма мова: "За моїми підрахунками Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії.

Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться.

Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання — поки що будуть зачинені".

Деталі: Кулеба не став відповідати на уточнююче питання, про які саме столиці йдеться, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.

Нагадаємо: Кулеба заявив, що Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід не мають жодного обґрунтування.

Теми: Кулеба ДмитроНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

відео, фото, оновленоБілорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом

Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Росія провокує Україну військовим та дипломатичним шляхом – Кулеба
Кулеба: Будь-які вимоги Росії до НАТО щодо членства України неправомірні
Кулеба домовився з главою МЗС Британії про кроки стримування Росії від агресії
Останні новини
21:59
Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни
21:17
В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія
20:56
Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку "Спутника V" на 2022 рік
20:34
Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
19:56
фотоКоронавірус добрався до бегемотів
19:34
Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО
19:01
відеоУ Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень
18:51
ЗМІ: "відкрите небо" з ЄС запрацює не раніше січня
18:38
Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було
18:10
Шмигаль вважає, що на великій кількості держпідприємств є постійні зловживання
Усі новини...