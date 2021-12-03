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Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО

П'ятниця, 3 грудня 2021, 03:28
Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО
фото: МЗС

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн-учасниць НАТО почнуть сприймати Україну "як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії".

Джерело: Кулеба в інтерв'ю латвійському порталу новин Sargs, цитує ZN.UA

Пряма мова: "За моїми підрахунками Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії.

Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться.

Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання — поки що будуть зачинені".

Деталі: Кулеба не став відповідати на уточнююче питання, про які саме столиці йдеться, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.

Нагадаємо: Кулеба заявив, що Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід не мають жодного обґрунтування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроНАТО
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