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Різні комбінації вакцин можуть посилити захист від коронавірусу – дослідження

П'ятниця, 3 грудня 2021, 04:31
Різні комбінації вакцин можуть посилити захист від коронавірусу – дослідження
фото: Getty Images

Порівнявши вакцини від семи виробників, дослідники виявили, що більшість щеплень дають сильний захист, навіть у комбінації препаратів.

Джерело: The Lancet, The New York Times

Деталі: Людям, які мають намір зробити додаткове щеплення від Covid-19, найімовірніше, не варто турбуватися про те, якого виробника вакцина: згідно з великим новим дослідженням, багато комбінацій уколів забезпечать сильний захист.

Порівнявши вакцини семи різних виробників, британські дослідники виявили, що більшість з них викликали сильну імунну реакцію, а мРНК-вакцини від Moderna і Pfizer-BioNTech – найбільшу.

Дослідникам ще зарано говорити про те, наскільки добре будуть діяти різні бустери вакцин проти нового варіанту Omicron, який має мутації, що дозволяють йому уникати антитіл, вироблених вакцинами.

Усі з 2 878 добровольців спочатку отримали по два уколи вакцини AstraZeneca або Pfizer.

Потім дослідники випробували сім різних вакцин як бустери: разом з AstraZeneca і Pfizer вони спробували три інших, які були схвалені в різних країнах: Johnson & Johnson, Moderna і Novavax.

Вони також випробували два уколи, які ніде раніше не були дозволені: мРНК-вакцину від CureVac і вакцину від Valneva, виготовлену з інактивованих коронавірусів.

А деякі з добровольців отримали вакцину від менінгіту в якості підсилювача.

Через чотири тижні дослідники зібрали у добровольців зразки крові та виміряли рівень їх антитіл. Вони також досліджували імунні клітини, відомі як Т-клітини, які атакують інші, інфіковані коронавірусом.

Рівень антитіл і Т-клітин виявився вищим у людей, які отримали ревакцинацію від Covid-19, порівняно з тими, хто отримав вакцину від менінгіту.

Нове дослідження також показало, що вироблені антитіла можуть знищити коронавірус на початку інфікування, а в дихальних шляхах Т-клітини можуть забезпечити захист.

Більшість бустерів, використаних у дослідженні, підвищили рівень антитіл до рівня, який був би еквівалентний принаймні 90-відсотковому захисту від інфекції. А мРНК-вакцини Pfizer і Moderna виробляли набагато вищі рівні антитіл, ніж інші вакцини.

Втім, дослідники поки що не вивчили, як бустерні підсилювачі діють на Omicron, оскільки тільки починається вивчення нового штаму.

Нагадаємо: Раніше дослідження у Британії довело, що поєднання різних вакцин від коронавірусу для першої і другої дози забезпечує гарний захист від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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