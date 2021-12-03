За час пандемії в Україні від Covid одужали 3 мільйони осіб, померли 87,6 тисячі

За добу 2 грудня в Україні виявили 13 777 хворих на Covid-19, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 992 особи, померли 509 осіб, одужали 22 893 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 1 279 дітей і 222 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 477 649 осіб, одужали 3 018 620 осіб, померли 87 566 осіб.

З березня 2020 року у країні проведено 16 009 215 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

За останню добу різними методами здійснено 93 500 тестувань на коронавірус.