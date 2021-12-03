У Кривому Розі через обвал у шахті загинув гірник

На шахті "Артем-1" у Кривому Розі стався обвал, внаслідок чого загинув 48-річний гірник.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "Про загибель гірника повідомляють З Кривого Рогу.

Обвал стався вночі 2 грудня на шахті Артем-1 (ПП "Світекс"). Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але від отриманих травм він загинув".

Деталі: За фактом загибелі людини правоохоронці внесли відомості за ч.2 ст. 272 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).