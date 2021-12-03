Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кривому Розі через обвал у шахті загинув гірник

П'ятниця, 3 грудня 2021, 08:55

На шахті "Артем-1" у Кривому Розі стався обвал, внаслідок чого загинув 48-річний гірник.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "Про загибель гірника повідомляють З Кривого Рогу.

Обвал стався вночі 2 грудня на шахті Артем-1 (ПП "Світекс"). Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але від отриманих травм він загинув".

Деталі: За фактом загибелі людини правоохоронці внесли відомості за ч.2 ст. 272 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

"Українська правда" у Threads

Теми: шахти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
шахти
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
На шахті у Словаччині сталося займання метану, серед постраждалих є українець
Вугледар до та після. Невідома історія міста, про яке Україна та світ дізналися завдяки війні. Аудіоверсія
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: