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Кулеба: Україна вступить у НАТО, коли три столиці змінять свої погляди

П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:30

Вступ України до НАТО залежить від трьох держав-членів Альянсу, які будують свої відносини з Києвом крізь призму двосторонніх відносин з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.

"За моїми підрахунками, Україна приєднається до НАТО, коли три столиці країн Альянсу змінять погляд на відносини з Україною, нарешті почавши сприймати Україну як незалежну і самостійну державу, а не як додаток до Росії", - сказав Кулеба.

Він не став відповідати на запитання, про які держави йдеться, тільки зазначив, що коли в цих столицях відбудеться зміна думки і вони більше не будуватимуть свої відносини з Україною крізь призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. 

"Однак, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання поки що будуть зачинені", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, можливість нової агресії Росії проти України 30 листопада і 1 грудня обговорювали міністри закордонних справ країн НАТО. Про що вони домовилися і чого чекати у співпраці НАТО та України - дивіться у відеоблозі з нашими поясненнями.

Читайте більше у матеріалі: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

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Теми: УкраїнаНАТО


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