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У Києві можуть обмежити вхід в метро через футбол

П'ятниця, 3 грудня 2021, 09:46
У Києві можуть обмежити вхід в метро через футбол
Фото tov-tob.livejournal.com

Увечері 3 грудня можуть обмежити вхід на кілька центральних станцій Київського метро у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Джерело: КП "Київський метрополітен" у Twitter

Дослівно: "3.12 на НСК "Олімпійський" – матч "Шахтар" – "Львів" (початок о 17:00). Можливе обмеження на вхід на станції "Олімпійська" перед початком гри, на станціях "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" – після її закінчення".

Українська правда
Теми: метроКиївфутбол
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