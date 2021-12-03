У Києві можуть обмежити вхід в метро через футбол

Увечері 3 грудня можуть обмежити вхід на кілька центральних станцій Київського метро у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Джерело: КП "Київський метрополітен" у Twitter

Дослівно: "3.12 на НСК "Олімпійський" – матч "Шахтар" – "Львів" (початок о 17:00). Можливе обмеження на вхід на станції "Олімпійська" перед початком гри, на станціях "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" – після її закінчення".