У Києві можуть обмежити вхід в метро через футбол
П'ятниця, 3 грудня 2021, 09:46
Увечері 3 грудня можуть обмежити вхід на кілька центральних станцій Київського метро у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський".
Джерело: КП "Київський метрополітен" у Twitter
Дослівно: "3.12 на НСК "Олімпійський" – матч "Шахтар" – "Львів" (початок о 17:00). Можливе обмеження на вхід на станції "Олімпійська" перед початком гри, на станціях "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" – після її закінчення".
Українська правда