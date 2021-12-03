Зарплата військового – 10 тисяч, має бути мінімум 13, але грошей немає – міністр

Міністр оборони Олексій Резніков назвав одним із пріоритетів своєї діяльності підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, проте визнав, що наразі ресурсів для цього немає.

Джерело: Резніков під час години запитань до уряду в парламенті 3 грудня

Пряма мова: "Мінімальна моя задача… сьогодні в середньому солдат отримує 10 тисяч 200 гривень, а середня мінімальна можливість заробляти - 14300 грн, тому як мінімум моя задача на 30% збільшити таку можливість.

Для того щоб це відбулося в наступному році, потрібно плюс 18 мільярдів гривень. Їх, на жаль, сьогодні в державному бюджеті немає, тому ми будемо шукати компромісні рішення: протягом 3 років вибудуємо модель зрозумілу, прозору, а найголовніше – справедливу".

Деталі: Міністр наголосив, що одним із ключових пріоритетів для нього залишатиметься підвищення грошового забезпечення і вирівнювання його до ринкових умов, щоб ЗСУ були одним із найкращих роботодавців.