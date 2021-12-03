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Автоцистерна з аміаком перекинулась поблизу Вінниці: небезпечну речовину перекачували

П'ятниця, 3 грудня 2021, 17:02
фото ДСНС

Поблизу Вінниці у ДТП потрапила автоцистерна зі скрапленим аміаком.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "3 грудня о 6:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу".

 

Деталі: На місці події рятувальники виявили автоцистерну, в  якій знаходиться  скраплений аміак  (безводний). Ємність цистерни близько 19 тонн.

О 9:40 розпочалися роботи з перекачування аміаку з цистерни.

 

На місці події працює МОГ ГУ ДСНС, залучено додаткові сили та засоби.

Оновлено: Увечері рятувальники повідомили, що о 14:30 небезпечну речовину перекачали, автоцистерну зачепили до іншого тягача та забезпечили її трансопртування до безпечного місця, для огляду та визначення подальшого шляху транспортування.

 
 

Українська правда
Теми: ДТПВінницяДСНС


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