Автоцистерна з аміаком перекинулась поблизу Вінниці: небезпечну речовину перекачували

Поблизу Вінниці у ДТП потрапила автоцистерна зі скрапленим аміаком.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "3 грудня о 6:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу".

Деталі: На місці події рятувальники виявили автоцистерну, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний). Ємність цистерни близько 19 тонн.

О 9:40 розпочалися роботи з перекачування аміаку з цистерни.

На місці події працює МОГ ГУ ДСНС, залучено додаткові сили та засоби.

Оновлено: Увечері рятувальники повідомили, що о 14:30 небезпечну речовину перекачали, автоцистерну зачепили до іншого тягача та забезпечили її трансопртування до безпечного місця, для огляду та визначення подальшого шляху транспортування.