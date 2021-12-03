Родичі зниклих безвісти на Донбасі влаштували біля ОП акцію

Рідні та близькі зниклих безвісти на Донбасі влаштували 3 грудня біля Офісу президента у Києві акцію "Стіна надії" та інсталяцію "Сліди на землі".

Джерело: hromadske

Деталі: Акцію та інсталяцію влаштувало об’єднання рідних зниклих безвісти "Надія". До Києва з вимогами до влади приїхали, зокрема, батьки з Дніпра, Волині, Хмельниччини, Франківщини та Донеччини.

Для інсталяції "Сліди на землі" вони привезли до ОП взуття своїх синів, яке вони не вдягали всі сім років. Цим взуттям зниклих безвісти учасники відмітили свої звернення до влади.

Родичі вимагають від влади включити представників об’єднання до складу Комісії з питань зниклих безвісти, надати можливість родинам зниклих бути присутніми на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ, створити Координаційну Раду з питань зниклих безвісти, полонених та членів їх родин при президенті України та створити "адекватний закон про статус полонених".