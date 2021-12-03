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Поліції хочуть підняти зарплати за рахунок штрафів і акцизів

П'ятниця, 3 грудня 2021, 14:00
Поліції хочуть підняти зарплати за рахунок штрафів і акцизів
Фото МВС

Глава МВС Денис Монастирський пропонує підвищувати заробітні плати для поліцейських за рахунок акцизів і штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Джерело: сайт МВС

Пряма мова Монастирського: "Ми вважаємо можливим збільшити надходження до держбюджету за рахунок несплачених акцизів. Сума втрат бюджетом сягає від 10 до 40 мільярдів грн за рік. МВС взяло обов’язок підняти надходження до держбюджету, цим піднімемо заробітні плати правоохоронцям".

Деталі: Також, за його словами, у МВС є й "інші достойні ініціативи" – наприклад, підвищувати зарплати для поліцейських за рахунок розподілу штрафів за порушення ПДР.

Монастирський заявив, що наступного року в держбюджеті на систему МВС закладено невелике збільшення фінансування. Однак, за його словами, цих коштів недостатньо для підвищення зарплат правоохоронцям.  

Українська правда

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Теми: МВСзарплатиполіція
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