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Криптомайнери вкрали під Києвом електрики на мільйони гривень – СБУ

П'ятниця, 3 грудня 2021, 14:42
Криптомайнери вкрали під Києвом електрики на мільйони гривень – СБУ
Ілюстративне фото, джерело: AFP via Getty Images

Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму неподалік від Києва, яка незаконно відібрала електроенергії на понад 3,5 млн грн.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Встановлено, що схему організували троє мешканців Бучанського району. Для майнінгу криптовалют вони орендували ангарне приміщення, де і розмістили спеціальне обладнання.

 
Фото з місця подій
джерело: СБУ

До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.

Під час обшуку в ангарі правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальну справу за статтею "Шахрайство".

 
Фото з місця подій
джерело: СБУ

Українська правда

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Теми: криптовалютаКиїв
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