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"Белавіа" заявила про скорочення авіафлоту через санкції

П'ятниця, 3 грудня 2021, 16:07
ФОТО BELAVIA.BY

Білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" заявила в п'ятницю, що була змушена скоротити свій парк літаків через введені проти неї обмеження.

Про це йдеться в оприлюдненій 3 грудня заяві компанії, пише "Європейська правда".

"У зв'язку із запровадженням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. На цей момент флот авіакомпанії складається з 15 літаків", - сказано в заяві.

Компанія заявила, що цього достатньо для виконання всіх запланованих рейсів у зимовому сезоні, а до літнього сезону "Белавіа" планує поповнити флот за рахунок придбання літаків у власність, а також укладання договорів лізингу з компаніями, які не є резидентами ЄС.

У четвер ЄС ввів санкції проти "Белавіа", звинувативши її у перевезенні мігрантів для дестабілізації європейських держав.

Крім того, "Белавіа" заборонено літати у значній частині повітряного простору Європи після міжнародного обурення через примусове приземлення літака Ryanair у Білорусі та арешту блогера Романа Протасевича.

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Теми: санкціїавіаБілорусь


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