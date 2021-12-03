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Землі українців в окупованому Криму продаватимуть на торгах

П'ятниця, 3 грудня 2021, 16:05
Землі українців в окупованому Криму продаватимуть на торгах
фото: Sergiy Klymenko

Російська так звана влада окупованого Криму має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки "іноземців".

Джерело: так звана "голова Держкомреєстру" Інна Смаль на засіданні окупаційного уряду, яку цитує "Крим.Реалії"

Пряма мова Смаль: "Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було приблизно 11,5 тисячі ділянок у прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисяч".

Деталі: Вона уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисячі.

Довідково: Підконтрольна Кремлю влада півострова вважає "іноземцями" всіх, хто не живе на території сусідньої Росії та анексованих нею Криму і Севастополя, зокрема жителів материкової України.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціяРосіяукраїнці
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