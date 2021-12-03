Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Землі українців в окупованому Криму продаватимуть на торгах

П'ятниця, 3 грудня 2021, 17:05
фото: Sergiy Klymenko

Російська так звана влада окупованого Криму має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки "іноземців".

Джерело: так звана "голова Держкомреєстру" Інна Смаль на засіданні окупаційного уряду, яку цитує "Крим.Реалії"

Пряма мова Смаль: "Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було приблизно 11,5 тисячі ділянок у прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисяч".

Деталі: Вона уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисячі.

Довідково: Підконтрольна Кремлю влада півострова вважає "іноземцями" всіх, хто не живе на території сусідньої Росії та анексованих нею Криму і Севастополя, зокрема жителів материкової України.

Теми: КримокупаціяРосіяукраїнці


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 грудня: Ляшко про ситуацію з Covid, реакція США на російську загрозу 

Байден поговорить із Зеленським перед розмовою з Путіним - ЗМІ

США розглядають санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема відключення від SWIFT – ЗМІ

На телеканалі Ахметова поширюють проросійські тези – ЦПК

8 областей та Київ виходять з "червоної" зони

США переконали ЄС і НАТО у російській загрозі, хоча був скепсис – FT

Усі новини...
Крим
Український політв’язень оголосив голодування в російському СІЗО
Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів
Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим
Останні новини
21:55
США відправлять війська до Східної Європи, якщо Росія нападе на Україну – ЗМІ
21:39
Новини 6 грудня: Ляшко про ситуацію з Covid, реакція США на російську загрозу 
21:21
Через відсутність палива не працюють 20 блоків і 1 корпус ТЕС та ТЕЦ – Укренерго
21:08
фотоЗеленський передав ЗСУ сотні одиниць озброєння та техніки
20:54
Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
20:41
Байден поговорить із Зеленським перед розмовою з Путіним - ЗМІ
20:20
"Укренерго" надало аварійну допомогу енергосистемі Польщі
20:06
США розглядають санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема відключення від SWIFT – ЗМІ
19:49
У ЄС сподіваються до середини 2022 року вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу
19:33
Пєсков перед розмовою Байдена й Путіна порівняв відносини між країнами з "авгієвими стайнями"
Усі новини...