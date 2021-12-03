Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехія направить військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

П'ятниця, 3 грудня 2021, 20:49

Польща погодилася на пропозицію Чехії прийняти чеських військовослужбовців для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу в п'ятницю, що чеські солдати швидше за все допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан і під'їзні дороги.

У Польщі вже перебувають 155 британських військових та 150 військовослужбовців з Естонії, які з грудня до квітня виконуватимуть там інженерно-розвідувальні роботи.

Нагадаємо, Польща заявила про стрілянину з пневматичної зброї по ліхтарях вздовж лінії кордону з території Білорусі та через цей інцидент викликає військового аташе.

Теми: кордонБілорусьЧехіяЛукашенкоПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон

Байден говоритиме із Зеленським після дзвінка з Путіним – МЗС

США відправлять війська до Східної Європи, якщо Путін нападе на Україну – ЗМІ

Новини 6 грудня: Ляшко про ситуацію з Covid, реакція США на російську загрозу 

фотоЗеленський передав ЗСУ сотні одиниць озброєння та техніки

США розглядають санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема відключення від SWIFT – ЗМІ

Усі новини...
кордон
ЄС надасть Україні майже півтора мільйони євро на облаштування держкордону
У Польщі показали нове відео, як військовим заважають зупиняти мігрантів на кордоні
Кулеба: 36 країн ОБСЄ підтримали ініціативу щодо моніторингу кордону України з РФ
Останні новини
03:52
У Києві горіли дві квартири, загинув чоловік
02:55
Лідери 5 держав виступили за відновлення переговорів у Нормандському форматі
01:58
Ляшко: Посилення карантину на новорічні свята не планується
01:15
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон
00:45
фото, відеоМіноборони витратило мільярд на нові арсенали і "провалило" будівництво – ЗМІ
23:48
Погода на тиждень: гойдалки від -12 до +12, дощі та сніг
23:15
Байден говоритиме із Зеленським після дзвінка з Путіним – МЗС
22:50
У Данії відомо вже про понад 260 випадків зараження штамом "Омікрон"
22:36
США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні
22:11
Новини економіки: азбест, "економічний паспорт"
Усі новини...