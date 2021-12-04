Більше 700 тисяч людей у світі захворіли на Covid

2 грудня у світі виявили 703 750 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 147 434 зараження, в Німеччині – 70 681, в Британії – 50 584.

Крім того, у Франції – 49 858 випадків, в Росії – 32 930.

Україна з 13 777 хворими на 14 місці у світі між Словаччиною та Іспанією. У Європі Україна на 11 місці.

7 536 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 3 місці у світі і на другому в Європі.

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Нагадаємо: 2 грудня в Україні госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 992 особи, померли 509 осіб, одужали 22 893 особи.