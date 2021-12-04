Вихідні будуть холодними, у ряді регіонів сніг та дощ

В Україні у суботу очікується ожеледиця, у ряді регіонів мокрий сніг та дощ, температура повітря знизиться.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: У суботу в південній та східній частині хмарна погода, дощ з мокрим снігом. Вдень у Приазов'ї та Криму місцями значний дощ; вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. У Криму вночі 4-9°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі на Сумщині, Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий мокрий сніг; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 10-15°, в більшості центральних областей 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У неділю переважно без опадів, лише вночі на південному сході мокрий сніг, вдень на заході невеликі опади, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу, в південній частині 2-7° тепла.

Разом з тим, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 4 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, у суботу на р. Боржава біля с. Верхні Ремети на Закарпатті очікується підвищення рівня води на 2,0-2,5 м над рівнями води на 8 год із виходом води на заплаву та початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, В.Комяти, М.Комяти і автомобільної дороги Шаланки – В.Ком’яти (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).