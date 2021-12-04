Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вихідні будуть холодними, у ряді регіонів сніг та дощ

Субота, 4 грудня 2021, 07:59
Вихідні будуть холодними, у ряді регіонів сніг та дощ
ФОТО PIXABAY.COM

В Україні у суботу очікується ожеледиця, у ряді регіонів мокрий сніг та дощ, температура повітря знизиться.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: У суботу в південній та східній частині хмарна погода, дощ з мокрим снігом. Вдень у Приазов'ї та Криму місцями значний дощ; вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. У Криму вночі 4-9°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі на Сумщині, Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий мокрий сніг; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 10-15°, в більшості центральних областей 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

 

У неділю переважно без опадів, лише вночі на південному сході мокрий сніг, вдень на заході невеликі опади, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу, в південній частині 2-7° тепла.

 

Разом з тим, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 4 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, у суботу на р. Боржава біля с. Верхні Ремети на Закарпатті очікується підвищення рівня води на 2,0-2,5 м над рівнями води на 8 год із виходом води на заплаву та початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, В.Комяти, М.Комяти і автомобільної дороги Шаланки –  В.Ком’яти (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: