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Ватажкам бойовиків ОРДЛО вручили партквитки "Єдиної Росії"

Субота, 4 грудня 2021, 12:25
Пушилін і Пасічник, ілюстративне фото сепаратитських ЗМІ

Лідери угруповань "ЛНР" та "ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін отримали партквитки партії влади РФ "Єдина Росія".

Джерело: "Єдина Росія"

Деталі: Партквитки вручив у суботу голова партії "Єдина Росія", колишній президент та прем'єр РФ Дмитро Медведєв.

Крім того, партквитки були вручені деяким главам регіонів та депутатам Держдуми РФ.

Урочиста церемонія вручення партквитків відбулася перед відкриттям третього, заключного етапу з'їзду "Єдиної Росії" в суботу.

На ньому мають бути переобрані керівні та центральні органи партії.

Українська правда


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