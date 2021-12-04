Covid у Києві: 1588 нових випадків, 37 смертей

За добу 3 грудня у Києві виявили 1588 випадків коронавірусу, померли 37 хворих, одужало 3537 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 98 хворих на коронавірус і 122 особи з підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (372), Оболонському (253) та в Дарницькому (168) районах.

Серед нових хворих – 909 жінок віком від 18 до 92 років, 588 чоловіків віком від 18 до 90 років, 51 дівчинка від 21 дня до 17 років і 40 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед померлих за добу – 21 жінка від 47 до 88 років і 16 чоловіків від 37 до 90 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 304 793 випадки Covid, померло 7657 людей, одужали – 266 781.

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