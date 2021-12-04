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Від штаму "Омікрон" не зафіксовано ще жодної смерті – ВООЗ

Субота, 4 грудня 2021, 13:34
Getty Images

Штам коронавірусу "омікрон" не спричинив ще жодного випадку смерті у майже 40 країнах, де його було виявлено.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоровʼя у п'ятницю, повідомляє Радіо Свобода

Деталі: ВООЗ підтвердила, що ще потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш тяжкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього.

Попередні дані свідчать, що дуже заразний варіант, який вперше був виявлений у Південній Африці минулого місяця, може викликати більш легкі симптоми, ніж його попередники, включно з "дельтою", яка зараз є домінуючим глобальним штамом.

Тим не менше, частина людей, інфікованих "омікроном", були госпіталізовані, а смертність вважається пізнім індикатором. Варіант "омікрон" поширюється в той час, коли лікарні в деяких країнах уже переповнені через сплеск захворюваності, спричинений штамом "дельта".

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Теми: коронавірусВООЗ


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