Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
На партійному з'їзді СДПН 98,8% делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами, очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.
Джерело: DW
Деталі: Соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліційну угоду з партією "Союз-90/Зелені" та Вільною демократичною партією (ВДП) на партійному з'їзді в Берліні у суботу, 4 грудня.
Кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів Олаф Шольц зауважив, що задоволений голосуванням: "Мене це дуже тішить. Приступаємо до роботи!"
Тепер угоду мають затвердити на внутрішньопартійних голосуваннях партнери СДПН по коаліції. Партійний з'їзд ВДП з цього питання має відбутися в неділю, 5 грудня. "Зелені" вже проводять голосування у лавах членів партії.
Очікується, що у вівторок, 7 грудня, коаліційний договір буде підписано, а вже 8 грудня Бундестаг обере Шольца новим канцлером.
Передісторія: Три партії оприлюднили коаліційну угоду 24 листопада, майбутній уряд Німеччини планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також підвищити мінімальну заробітну платню до 12 євро на годину.
За новою угодою, іммігранти зможуть подавати заявку на громадянство ФРН після 5 років проживання в країні. Окрім того, в угоді окреслені плани по легалізації регульованого збуту канабісу.
Знати більше: Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ
Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель