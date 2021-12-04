Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію

Субота, 4 грудня 2021, 19:34
Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
Олаф Шольц, фото Getty Images

На партійному з'їзді СДПН 98,8% делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами, очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.

Джерело: DW

Деталі: Соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліційну угоду з партією "Союз-90/Зелені" та Вільною демократичною партією (ВДП) на партійному з'їзді в Берліні у суботу, 4 грудня.

Кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів Олаф Шольц зауважив, що задоволений голосуванням: "Мене це дуже тішить. Приступаємо до роботи!"

Тепер угоду мають затвердити на внутрішньопартійних голосуваннях партнери СДПН по коаліції. Партійний з'їзд ВДП з цього питання має відбутися в неділю, 5 грудня. "Зелені" вже проводять голосування у лавах членів партії.

Очікується, що у вівторок, 7 грудня, коаліційний договір буде підписано, а вже 8 грудня Бундестаг обере Шольца новим канцлером.

Передісторія: Три партії оприлюднили коаліційну угоду 24 листопада, майбутній уряд Німеччини планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також підвищити мінімальну заробітну платню до 12 євро на годину.

За новою угодою, іммігранти зможуть подавати заявку на громадянство ФРН після 5 років проживання в країні. Окрім того, в угоді окреслені плани по легалізації регульованого збуту канабісу.

Знати більше: Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: