Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію

На партійному з'їзді СДПН 98,8% делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами, очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.

Джерело: DW

Деталі: Соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліційну угоду з партією "Союз-90/Зелені" та Вільною демократичною партією (ВДП) на партійному з'їзді в Берліні у суботу, 4 грудня.

Кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів Олаф Шольц зауважив, що задоволений голосуванням: "Мене це дуже тішить. Приступаємо до роботи!"

Тепер угоду мають затвердити на внутрішньопартійних голосуваннях партнери СДПН по коаліції. Партійний з'їзд ВДП з цього питання має відбутися в неділю, 5 грудня. "Зелені" вже проводять голосування у лавах членів партії.

Очікується, що у вівторок, 7 грудня, коаліційний договір буде підписано, а вже 8 грудня Бундестаг обере Шольца новим канцлером.

Передісторія: Три партії оприлюднили коаліційну угоду 24 листопада, майбутній уряд Німеччини планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також підвищити мінімальну заробітну платню до 12 євро на годину.

За новою угодою, іммігранти зможуть подавати заявку на громадянство ФРН після 5 років проживання в країні. Окрім того, в угоді окреслені плани по легалізації регульованого збуту канабісу.

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